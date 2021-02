Nourrir des chats disciplinés

Un homme nourrit ses 7 chats (de gauche à droite : Valerie, Angela, Benjamin, Michaelangelo, Simon, Omar et Marigol) en leur donnant leurs gamelles les uns après les autres de manière disciplinée. Les chats sont assis sur un tapis, les uns à coté des autres, et attendent patiemment leur tour en faisant parfois un high five à leur maître.

chat discipline gamelle nourrir