Vidéo : Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du monde (Paris) Posté par AlTi5

Le Koreusien AlTi5 s'est rendu le 17 février sur la piste cyclable avenue Gambetta à Paris, et il n'a pas été déçu



Vidéo (10mn54s) : La pire piste cyclable se trouvait à Paris





millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 105 Karma: 56 Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 2 Heureusement que la "Marie" est là... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4085 Karma: 10673 Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0

@millerf

Heureusement que la "Marie" est là...



pour un placement... (description) Citation :pour un placement... (description) Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4490 Karma: 6893 Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 "On a lmpression qu il lui fonce dessu" dis la journaliste...ben non c est pas une impression... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1169 Karma: 1137 Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 Je reste sur ma faim. Pas de cries,d'insultes, de chasse à l'homme et de bastons avec des scooters bien vénère. Pourtant Paris 20ème, j'étais sur de mon coup AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11791 Karma: 2330 En ligne ! Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 1 Koreus pour le partage de la vidéo YouTube qui permet d'avoir une analyse complète du sujet. C'est une erreur de communication de la mairie qui a créé ce problème heureusement elle a réagie très rapidement ! je regarde avec attention l'évoluion de la piste car j'ai eu il y a 6 moi un accident ici même

C'est une erreur de communication de la mairie qui a créé ce problème heureusement elle a réagie très rapidement !



je regarde avec attention l'évoluion de la piste car j'ai eu il y a 6 moi un accident ici même



Citation : On peut également voir que les stationnements se sont autogérés. Ils ne sont à présent plus au milieu de la chaussée mais à cheval sur le trottoir, prenant moins d'empiètement.



Donc le mec est content d'avoir poussé le problème sur les piétons qui se retrouvent maintenant avec des voitures qui n'ont rien à faire sur un trottoir.

Je rappel que le stationnement sur le trottoir est interdit sans aucune exception. Les maires n'ont d'ailleurs plus le droit de l'autoriser. Si un accident arrive ils peuvent être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, il y à une jurisprudence.



Bref pas fan de cette "solution".



On à une idée de nombre de vélos, piétons et véhicules motorisés passant chaque jour.

sur le fond, je comprend un peu les deux personnes.

C'est certes agaçant d'avoir sa piste cyclable et de voir des voitures dessus,

Mais je comprend aussi les automobiliste, qui bien souvent sont dans la confusion et l'adaptation

Voient 2 voient séparé par une ligne continue, et se dise qu'en toute logique il y a un sens montant d'un coté et un sens descendant de l'autre.

le fait que les pistes soient désertes (c'est un autre problème aussi pour permettre l'identification de la piste.. ne fait que rajouter à la confusion. Les petits motifs de vélo tous les 100 mètres le temp de les voir, surtout quand ils sont effacé, il est déjà trop tard.

et pour finir le fait que vélo et voiture aient un code de la route partagé n'arrange rien. La plupart des voitures lorsqu'elles ont passé le permis, ce genre de piste ambiguë n'existait pas, et il y avait déjà eu le même genre de problème avec les voie de taxi/bus lors de leurs sortie.

Au final je partage le même diagnostic que le cycliste, seul des infrastructure claires permettront d'empêcher la confusionµ

Et mon point de vue personnel sur la question, que la circulation à paris est devenu vraiment vraiment n'importe quoi.

des rues à double sens qui fonctionnaient bien, qui deviennent à sens unique, obligeant à tracer des itinéraires totalement absurdes rallongeant les temps de trajets (je pense notamment à la rue d'Alésia)

J'ai l'a chance d'habiter paris intramuros et de pas trop avoir besoin de ma voiture, mais dès que je fais un déplacement en banlieue pour visiter des amis, c'est une absurdité sans nom.

reserver autant d'espace pour 3 ou 4 vélos.. On voit rapidement l'état d'esprit amsterdamien, mais on a oublié que paris etait autrement plus peuplé et une capitale economique. AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11791 Karma: 2330 En ligne ! Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 gunnar230 je l'explique également dans l'autre vidéo je ne suis pas fan de cette solution. Néanmoins les stationnements sont entre des arbres.



Les statistiques sont disponible ici environ 5k de passage jour avant l'installation de la piste.

https://compteurs.parisenselle.fr/details/Boulevard-de-Menilmontant.html



A noté que dans la vidéo je ne parle pas du nombre de cycliste j'en fait une analyse ici



Paris intramuros :

Transports en commun=68,5%

Voiture=11,5%

A pied=10,5 %

Vélo=4,9%

2RM=4,6%

https://twitter.com/AlTi5/status/1353051461626675201



@Siegfried

A paris intramuros la voiture représente 11,5% des déplacements mais elle est sur représenté le vélo 5%



ici c'était du grand n'importe quoi avant maintenant c'est un peut mieux reste a trouvé une soliton pour les stationnement des livreurs.

pour habiter paris, peu importe les pistes cyclables, on voit souvent passer 10voitures pour 1 vélo et encore je suis gentil.

Ils ont du mesurer ça dans la rue de la mairie de paris...

Pour rappelle le RER A c'est 1 millions de trajet par jour à elle seule.

j'ai du mal à croire qu'il y ait 80 000 trajet en vélo pour respecter le % de juste ce que cette ligne apporte poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2741 Karma: 683 Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 "La seule solution c'est de changer la signalétique"



Faudrait surtout faire quelque chose contre les véhicules en infractions, tu verbalise tout ceux en tord, je peux t'assurer que t'auras plus besoin de poteaux pour faire respecter la loi, les gens sont justes trop bêtes...



C'est quand même un peu triste de devoir risquer ça vie pour faire changer les choses, mais bon dans son cas ça a fonctionné, bravo à lui. AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11791 Karma: 2330 En ligne ! Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 Siegfried j'en parle aussi la si cela t'intéresse entre la réalité et la perception



En longeant la seine il n'y a aucun feu ni carrefour ou presque.

Et ça ne prend pas en compte non plus le covoiturage.

La plupart des piste cyclabe de paris, si tu croise 2 vélo sur la minute t'es content AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11791 Karma: 2330 En ligne ! Re: Un Koreusien a emprunté la pire piste cyclable du mon... 0 @Siegfried j'ai également expliqué pourquoi dans la vidéo en l'état cette piste n'est pas plus utilisé que ca.