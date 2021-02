La pire piste cyclable se trouvait à Paris

Le 17 février 2021, le Koreusien AlTi5 a roulé à vélo sur la piste cyclable avenue Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris, et il n'a pas été déçu. Il s'est retrouvé face à des véhicules à contre sens (des voitures , des scooters et même un bus). Il a posté la vidéo sur Twitter et elle a rapidement été partagée et relayée sur plusieurs chaines d'infos (France 3, BFMTV Paris). Le lendemain, la mairie avait déjà réagi en placement des séparateurs en béton.

