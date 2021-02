Vidéo : Le Luxembourg a un incroyable talent (Broute)

Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1322 Karma: 3387 En ligne !

Citation : toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites

Autrement dit, au sein de l'UE, et même en dehors de l'UE, aucune restriction n'est tolérée.

Comment lutter contre l'évasion fiscale avec ça ? Impossible.



