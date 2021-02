Vidéo : La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur Mars Posté par CrazyCow

La NASA a publié une première vidéo montrant quelques-unes des différentes phases de la traversée de l'atmosphère du rover Perseverance jusqu'à son atterrissage sur la planète Mars.



Vidéo (3mn26s) : L'atterrissage de Perseverance sur Mars





Image : La planète Mars Image : Les premières images de InSight sur Mars Image : Le premier Selfie martien d'InSight



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11262 Karma: 11089 En ligne ! Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... 1 Ah ça, des GoPro installées partout pour avoir une dizaine de vues, y en a ! Mais y en n'a pas un qui a pensé à mettre un caméraman au sol pour avoir l'angle parfait, tsss... erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2585 Karma: 1859 Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... 1 absolument incroyable



on va avoir des videos desormais, avec son, de la planète mars, ça va être magique





(toujours pas compris pourquoi on n'a toujours pas colonisé la lune) Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6533 Karma: 2746 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 0 Magnifique ! Un grand bravo ,! Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2525 Karma: 1222 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 0 Et pendant qu'eux, ils bossent et avancent, tu as les complotistes qui font des théories de merde sur la terre plate, etc. Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 285 Karma: 513 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 5 erwaninho pas d’intérêt économique, pas vraiment d’intérêt scientifique flagrant puisque les robots font très bien le taff, et pas de rivalité politique énorme (aka Guerre Froide) justifiant la dépense énorme que cela représenterai.



Sinon quelle images magnifiques, c'est un tel exploit ! vivement les version HD.

Ah et ces gros nerd de la NASA on prit le temps d'encoder un message dans le motif du parachute x)

https://imgur.com/gallery/o9BFwBl?fbclid=IwAR13soBMz9Q_QP3fLmIV5KWhVgoNrFCbww8jfqnCqOs9tTC-kdTP6Cp41fY pas d’intérêt économique, pas vraiment d’intérêt scientifique flagrant puisque les robots font très bien le taff, et pas de rivalité politique énorme (aka Guerre Froide) justifiant la dépense énorme que cela représenterai.Sinon quelle images magnifiques, c'est un tel exploit ! vivement les version HD.Ah et ces gros nerd de la NASA on prit le temps d'encoder un message dans le motif du parachute x) avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1892 Karma: 1206 En ligne ! Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 0 15 angles différents et même pas une video verticale.. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 706 Karma: 1809 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 2 C'est génial. Je sens que cette décennie sera merveilleuse en terme d'exploration spatiale. C'est trop bien Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 90 Karma: 118 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 4 Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre les américains s'exprimer en km et en m/s ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1325 Karma: 3401 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 2



La vidéo est déjà passée :



NASA's Mars 2020 Perseverance Rover Landing Animations La même chose, mais en vue d'artiste.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2874992 NASA's Mars 2020 Perseverance Rover Landing Animations corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1325 Karma: 3401 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 4

@Keiwen

Et pendant qu'eux, ils bossent et avancent, tu as les complotistes qui font des théories de merde sur la terre plate, etc.

A chaque vidéo sur l'espace, y'a toujours quelqu'un pour parler des platistes.

C'est le point "Terre plate". Citation :A chaque vidéo sur l'espace, y'a toujours quelqu'un pour parler des platistes.C'est le point "Terre plate". Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2525 Karma: 1222 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 0

@corent2

Citation :

@Keiwen

Et pendant qu'eux, ils bossent et avancent, tu as les complotistes qui font des théories de merde sur la terre plate, etc.

A chaque vidéo sur l'espace, y'a toujours quelqu'un pour parler des platistes.

C'est le point "Terre plate".



C'est vrai, mais, ils me désespèrent tellement... Citation :C'est vrai, mais, ils me désespèrent tellement... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 558 Karma: 547 Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur ... 2

C'est là que vous aurez toutes les images, toutes les vidéos et les sons (pour l'instant y'a que 2 fichiers son) qu'envoie Perseverance. Des milliers de photos vous attendent.



Moi qui suis grand fan de tout ça, je suis depuis quelques jours et je vous conseille d'aller régulièrement sur https://mars.nasa.gov/perseverance/ C'est là que vous aurez toutes les images, toutes les vidéos et les sons (pour l'instant y'a que 2 fichiers son) qu'envoie Perseverance. Des milliers de photos vous attendent.

Zut, si j'avais su que cela pouvait faire un article, j'aurai posé ça en premier. adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 131 Karma: 179 Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... 0 Kurt_Meredh C'était déjà le cas pour les missions Apollo à l'époque C'était déjà le cas pour les missions Apollo à l'époque LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3322 Karma: 890 Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... Re: La vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur ... 1 Ca me fascinera toujours autant ce que l'Homme arrive à accomplir comme exploit pour se dépasser d'une part et en même temps est capable des pires horreurs de l'autre.