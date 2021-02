L'atterrissage de Perseverance sur Mars

La NASA a publié une première vidéo montrant quelques-unes des différentes phases de la traversée de l'atmosphère du rover Perseverance jusqu'à son atterrissage dans le cratère Jezero sur la planète Mars, le 18 février 2021. Grâce à plusieurs caméras installées à différents endroits de Perseverance, on peut voir l'extraction et le déploiement du parachute principal, puis ce qui semble être le bouclier thermique qui se sépare du rover. Au fil du temps, le site d'atterrissage se fait de plus en plus précis jusqu'à pouvoir apercevoir des détails de sa géologie, notamment des cratères et des dunes de sable. Quelques secondes avant l'atterrissage, les grains de poussière soufflés par les rétrofusées du Sky Crane s'élèvent autour du Perseverance avant de l'envelopper complètement. Durant la phase finale de l'atterrissage, le Sky Crane dépose le rover, suspendu au bout de trois câbles, sur la planète rouge.

