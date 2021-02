Vidéo : Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un magasin Posté par Kilroy1

Un magasin est équipé d'un nouveau modèle de caméra de surveillance à double objectif.



Vidéo (12s) : Nouvelle caméra de surveillance dans un magasin





Sur le même sujet :

Vidéo : Nourrir des chats disciplinés Vidéo : Un avocat avec un filtre de chaton sur Zoom Vidéo : Quand tu te réveilles et que tu ne sais plus quel jour on est Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31704 Karma: 9919 Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... 1 rmant!

S'il reste là, il va se faire huter par le propriétaire de ce let à viande de pon: rlie le rcutier rpenté comme un r d'assault! Attention aux timents corporels qu'il lui fera, genre une taîgne dans le museau!

Il faut vite le sser du ssis du faux-plafond sinon il va y avoir une tastrophe... Pas la peine d'en faire tout un rre vous me direz.

C'est vrai. Il pourrait faire office de méra de surveillance .



'fallait que ça sorte .......





edit :©Kendaar pour chat-méra rmant!S'il reste là, il va se fairehuter par le propriétaire de celet à viande depon:rlie lercutierrpenté comme unr d'assault! Attention auxtiments corporels qu'il lui fera, genre unetaîgne dans le museau!Il faut vite lesser dussis du faux-plafond sinon il va y avoir unetastrophe... Pas la peine d'en faire tout unrre vous me direz.C'est vrai. Il pourrait faire office deméra de surveillance . kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1976 Karma: 3782 Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... 1

@Wiliwilliam

'fallait que ça sorte .......



J'espère que ça va mieux... C'est CHiAnT à lire. Citation :J'espère que ça va mieux... C'est CHiAnT à lire. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 514 Karma: 1907 En ligne ! Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... 0 @Wiliwilliam Chat ch'est chûr ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1123 Karma: 3202 Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... 0

@kpouer

Citation :

@Wiliwilliam

'fallait que ça sorte .......



J'espère que ça va mieux... C'est CHiAnT à lire. :D

Tant qu'il est chatisfait, chat me va. Citation :Tant qu'il est chatisfait, chat me va. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 43552 Karma: 19957 En ligne ! Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... Re: Un nouveau modèle de caméra de surveillance dans un m... 0

@kpouer

Citation :

@Wiliwilliam

'fallait que ça sorte .......



J'espère que ça va mieux...



Sans doute vouliez-vous dire : 'fallait que chat sorte... J'espère que chat va mieux. Citation :Sans doute vouliez-vous dire : 'fallait que chat sorte... J'espère que chat va mieux. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.