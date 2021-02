Vidéo : Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors qu’il veut l’aider (États-Unis) Posté par kermit

Dans une rue aux États-Unis, une femme sort de sa voiture et menace un automobiliste d'appeler la police pour harcèlement alors que celui-ci veut simplement l'aider.



Vidéo (49s) : Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle





Auteur Conversation lelupin Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2019 Envois: 7 Re: Une femme pense qu'un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu'un automobiliste la harcèle alors ... 3 Fake Fanta59 Je m'installe Inscrit le: 23/9/2012 Envois: 179 Karma: 341 Re: Une femme pense qu'un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu'un automobiliste la harcèle alors ... 0 Dois-je vraiment dire le mot magique ?



D'autant plus ce n'est même pas drôle au final ...



Et allez, je m'en tape de vos jugements, je le dis quand même !!



FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKE lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 350 Karma: 492 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Comme évoqué dans la CDL, ça ressemble un peu beaucoup trop à une mise en scène. En descendant, elle ne remarque pas le tuyau accroché à sa voiture. Non, bien sûr...

Mon fakomètre s'agite un max. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 844 Karma: 1241 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Vous navigateur est trop vieux Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 773 Karma: 942 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 95% fake Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 93 Karma: 134 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Ceci dit, ça arrive tout le temps. Le nombre de fois que j'ai tenté de faire des signes à qqun qui roulait de nuit sans ses phares allumés et qu'en retour j'ai eu des doigts ou des engueulades... voirloup Levis Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 501 Karma: 341 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Pour ceux qui crient au fake , on peut aussi se souvenir de l' histoire de la paille et de la poutre ... Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1286 Karma: 533 En ligne ! Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Fake ou pas... Cela représente bien la débilité profonde de certaines personnes qui s'empresseraient d’appeler avocats, police et assureurs pour faire chier leur prochain. (Si cela n'est pas mérité à leur encontre bien sur, comme ici). Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4507 Karma: 6922 Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 Ca depend si il lui a crié "hey m dame y a un gros tuyau qui vous suit arretez vous je vais vous montrer!!" Ben ca peut preter a confusion Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 47 Karma: 82 En ligne ! Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... Re: Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle alors ... 0 C’est ça les personnes « sans plomb » dans la tête ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.