Une femme pense quâ€™un automobiliste la harcÃ¨le

Une femme pense qu’un automobiliste la harcèle

Dans une rue aux États-Unis, une femme est sortie de sa voiture et, furieuse, a menacé un automobiliste d'appeler la police pour harcèlement car il la suivait en faisant des appels de phares et donnant des coups de klaxon. Calmement, l'homme lui a alors expliqué la raison de ce comportement : le pistolet et son tuyau d'une pompe à essence étaient accrochés au réservoir de sa véhicule. En voyant cela, la femme s'est empressée de mettre le tuyau dans sa voiture et de repartir après avoir remercié l'automobiliste.

automobiliste colere essence femme harcelement pompe rage road tuyau