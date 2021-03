Vidéo : Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée Posté par Koreus

Dans le Tennessee, un chien est tombé dans une piscine gelée et a été sauvé in extremis par sa maitresse.



Vidéo (1mn30s) : Un chien tombe dans une piscine gelée





A not hot dog !

Bien joué pour la dame.

Bien joué pour la dame. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 722 Karma: 886 Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée 0 Même si le vet a parait-il sauvé le chien, c'est trop triste pour commencer la semaine Mais Koreus, bordelMême si le vet a parait-il sauvé le chien, c'est trop triste pour commencer la semaine Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 350 Karma: 427 Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée 1 tu connais l'histoire de plouf, le chien? Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 155 Karma: 121 Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée Re: Une femme sauve un chien tombé dans une piscine gelée 0 J'ai du mal à comprendre comment le vet a sauvé le chien, soit il respirait et donc était sauvé (certe pas en super forme mais le pire est passé)

Belle preuve de sang froid, dans les deux sens du terme...