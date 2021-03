Un chien tombe dans une piscine gelée

Le 18 février 2021 à Murfreesboro dans le Tennessee, un chien est tombé dans une piscine gelée et a été sauvé in extremis par sa maitresse. Deux chiens couraient autour d'une piscine quand l'un d'entre eux est tombé dans l'eau et n'a pas refait surface. Heureusement, sa maitresse n'était pas loin et a pu tout de suite intervenir. Elle a sauté dans l'eau et a cassé à la glace à la recherche de son chien. Après plus d'une minutes, elle a pu remonter son animal à la surface. Le chien a été rapidement pris en charge par un vétérinaire qui a pu le sauver.

