Vidéo : La réparation d'un château d'eau tombe à l'eau (Russie) Posté par Skwatek

Des ouvriers sont chargés de réparer la structure d'un château d'eau à Tver, en Russie, mais l'intervention ne se passe pas comme prévue...





Vidéo (49s) : Réparation d'un château d'eau (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Redresser un véhicule accidenté (Fail) Vidéo : Effondrement du radiotélescope d'Arecibo Vidéo : Effondrement d'une dalle de béton en étage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3837 Karma: 15770 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 1 Y avait 360 options pour s'effondrer, et il a fallu que ça soit sur la pauvre camionnette ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2853 Karma: 9087 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 1 La camionnette a bon d’eau. MonoBabs Je m'installe Inscrit le: 6/6/2006 Envois: 208 Karma: 63 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 1 Du coup... Suis-je le seul qui attend une photo de la camionnette? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 564 Karma: 557 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 2 Réparer ? Même sans aucune connaissance en architecture / ingénierie du bâtiment, tu te dis que construire un truc plus solide que ça, est bien plus profitable, logique et rentable que de réparer. Suedama Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2014 Envois: 92 Karma: 167 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 1

@WeWereOnABreak

La camionnette a bon d’eau.

Je dirais même plus que l'a camionnette désormais abonde d'eau. Citation :Je dirais même plus que l'a camionnette désormais abonde d'eau. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1178 Karma: 1949 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 3 Moi j'ai plutôt l'impression que ça se passe exactement comme prévue ! Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 638 Karma: 735 Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 0 Forcément, ca va beaucoup moins fonctionner maintenant ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11287 Karma: 11119 En ligne ! Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 0 Blyat... Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1293 Karma: 428 En ligne ! Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... Re: La réparation d'un château d'eau tombe à l&... 0

@Suedama

Citation :

@WeWereOnABreak

La camionnette a bon d’eau.

Je dirais même plus que l'a camionnette désormais abonde d'eau.

J'écris pas souvent mais là je me sens obligé de te féliciter pour celle là Citation :J'écris pas souvent mais là je me sens obligé de te féliciter pour celle là Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.