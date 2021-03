Vidéo : Une femme découvre un appartement abandonné derrière le miroir de sa salle de bain (New York) Posté par dioux

En cherchant la provenance d'un courant d'air dans son appartement à New York, Samantha Hartsoe a découvert un logement abandonné derrière le miroir de sa salle de bain.



Vidéo (3mn56s) : Appartement abandonné derrière le miroir d'une salle de bain





Auteur Conversation Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10068 Karma: 7025 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 0

Eric Antoine - Ca fait flipper ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4178 Karma: 10919 En ligne ! Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 4 Elle est bête, elle aurait du rien dire et agrandir son appartement!!!! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 663 Karma: 903 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 10



A 2'20'' asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1039 Karma: 520 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 1 Sinon, c'est dans les CGU de tiktok de mettre toujours la même musique dans TOUTES les vidéos ?



A 2'20'' asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1039 Karma: 520 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 1 Sinon, c'est dans les CGU de tiktok de mettre toujours la même musique dans TOUTES les vidéos ?



Si il n'y a pas cette musique c'est pas une vidéo de qualité ? Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 497 Karma: 699 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 1 Ca me rappelle une scène dans Candyman. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2025 Karma: 2090 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 1 Vu le peu de Kleenex au sol, ce miroir n'est pas sans tain. ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 78 Karma: 219 En ligne ! Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 1 La façon de filmer et le montage ultra dégueulasse laissent sérieusement penser que c'est un fake... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15115 Karma: 19817 Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 0 C'est quand même bizarre de découper pile une ouverture dans la cloison qui corresponde à la taille et l'emplacement du miroir. Monolith Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 20 En ligne ! Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... Re: Une femme découvre un appartement abandonné derrière ... 0 C'est débile ... un appart est divisé en deux ... et le proprio attend d'avoir suffisamment de tune pour rénover la seconde partie.