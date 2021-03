Appartement abandonné derrière le miroir d'une salle de bain

En cherchant la provenance d'un courant d'air dans son appartement à New York, Samantha Hartsoe a découvert un logement abandonné derrière le miroir de sa salle de bain. En retirant le miroir, un trou dans le mur menait à plusieurs pièces sombres jonchées de gravas et détritus. Après s'être assurée que le logement était inoccupé, probablement en travaux, Samantha a fermé la porte d'entrée de l'intérieur puis est retournée chez elle et a décidé de cimenter le trou dans son mur pour éviter que quelqu'un ne puisse s'introduire chez elle.

abandonne appartement logement miroir new-york