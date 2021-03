Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 761 Karma: 813

Re: Les maquillages et costumes de l'artiste Darrell... Re: Les maquillages et costumes de l'artiste Darrell... 0 Moi qui reste impassible quand ma copine me montre des trucs de makeup, la je trouve que c'est vraiment réussis et intelligent. Seul problème: si tu regardes pas en face de toi, t'auras juste l'air d'un débile.