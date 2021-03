Maquillages et costumes de Darrell Thorne

Darrell Thorne est un artiste new-yorkais spécialisé dans le maquillage, la conception de costumes et l'art de la performance pour la scène, l'écran et les éditoriaux. Il se produit régulièrement dans des événements nocturnes, théâtraux et privés aux États-Unis mais également à l'internationale.

