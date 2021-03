Vidéo : Comment filmer comme un drone dans les zones interdites aux drones ? Posté par Koreus

Karen habite San Francisco avec de nombreux points de vues qui ne demandent qu'à être filmées par des drones. Problèmes, ces zones sont interdites aux drones. Mais Karen a trouvé une solution...



Vidéo (30s) : Filmer comme un drone sans drone





Vidéo : Drone Bowling Vidéo : Chat vs Mini drone Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 695 Karma: 2384 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 2 Quand on voit les coulisses, la caméra ne tient pas, elle tourne sur elle même... Est-ce un petit foutage de gueule ? Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 124 Karma: 103 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 0 C'est super ingénieux comme techniques et les rendus sont bon.

Par contre pour faire un plan séquence, c'est pas gagné CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15135 Karma: 19858 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 2 Obligation d’utiliser une caméra 360° pour stabiliser ensuite l’image sur ordinateur ! Mais l’effet est chouette Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1252 Karma: 919 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 0 Les règles sont fait pour être respectées et contournées! Bravo! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1043 Karma: 1553 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 0 camaronalex Non en fait en utilisant une caméra 360 tout est stabilisé et tu peux même recadrer après coup, donc pas fake à mon avis Non en fait en utilisant une caméra 360 tout est stabilisé et tu peux même recadrer après coup, donc pas fake à mon avis Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 540 Karma: 1988 En ligne ! Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 0 Moi qui ai toujours voulu visiter Guantanamo... Merci Koreus pour le tuto ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1458 Karma: 2526 Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... Re: Comment filmer comme un drone dans les zones interdit... 0



