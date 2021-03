Filmer comme un drone sans drone

Karen X habite San Francisco avec de nombreux points de vues qui ne demandent qu'à être filmées avec des drones. Problèmes, ces zones sont interdites aux drones (No Drone Zone). Mais Karen a trouvé une solution... En face du Golden Gate, elle a mis une caméra (Insta360 ONE X2) au bout d'une très longue perche. Sur la plage en face du Golden Gate, elle a mis sa caméra sur un cerf-volant. Sur le pont du Golden Gate, elle a utilisé une canne à pêche. Sur une autre plage, elle a attaché sa caméra sur une tyrolienne. Vous trouverez tous les détails sur l'article How to fake a drone shot.

canne cerf-volant drone gate golden interdit peche perche pont zone