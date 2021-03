Vidéo : Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abrités sous un arbre (Inde) Posté par -Flo-

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Quatre hommes sont frappés par la foudre après s'être abrités sous un arbre pendant un orage à Gurugram, en Inde.



Vidéo (21s) : Quatre hommes frappés par la foudre sous un arbre





Vidéo : La nature est belle Vidéo : Une voiture frappée par la foudre Vidéo : Une femme foudroyée sur la plage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 714 Karma: 867 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 Maintenant vous êtes au courant ... EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 298 Karma: 226 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 Il faut se mettre sous "les" arbres, pas un arbre isolé, c'est encore pire. Mieux vaux se mettre à plat ventre au milieu d'un champ dans ce cas.... CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 162 Karma: 146 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 Je suppose que c'est l'homme qui tombe en dernier qui à pris, quand on fait pause au bon moment on voit clairement qu'il prend tout raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 80 Karma: 81 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 2 C'est très gai Koreus. J'ai passé un bon moment. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3842 Karma: 15817 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 C'est violent lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1587 Karma: 3066 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 Bienvenue sur Live leakoreus! Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1347 Karma: 1011 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s'être abri... 0 Heu... C'est extrêmement rare que je fasse ce genre de remarque mais... Qu'est-ce que ça fout sur Koreus ça ?



C'est pas drôle, c'est même pas insolite... Non vraiment je vois pas. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1127 Karma: 3231 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 3 Koreus, donne-moi des lolcats tant que tu veux, mais des morts en vidéo je préfère que tu laisses cela à d'autres.

Et je pense qu'on est nombreux à penser ça ici.

J'ajouterais : Cela m'étonnerais que tu aille montrer la vidéo à un ami ou de la famille "Regarde, c'est dingue, y'a même un des 4 qui est mort" bah avec ta communauté c'est pareil. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4547 Karma: 6973 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 0 D accord avec mes vdds shirkyy Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 84 Karma: 133 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 0

@chocobo12

Maintenant vous êtes au courant ...



"Bon ok, un mec en est mort ... mais il faut absolument que je place mon petit jeu de mot, on est sur Koreus après tout." Citation :"Bon ok, un mec en est mort ... mais il faut absolument que je place mon petit jeu de mot, on est sur Koreus après tout." corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1336 Karma: 3416 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 0 Qu'est-ce que c'est triste...

J'ai même pas envie de faire une blague. Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 230 Karma: 92 En ligne ! Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 0



Noooooom de Zeuuuuuus ! EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 298 Karma: 226 Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... Re: Quatre hommes frappés par la foudre après s’être abri... 0 Peut importe les divergences d'opinions sur certains domaines, ça fait quand même plaisir de voir que des gens sont gênés par ce voyeurisme malsain.



Peut importe les divergences d'opinions sur certains domaines, ça fait quand même plaisir de voir que des gens sont gênés par ce voyeurisme malsain.

Même si la curiosité l'emporte parfois....