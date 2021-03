Vidéo : Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Posté par Skwatek

Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle métallique sur le sol.





Vidéo (16s) : J'ai faim !





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 246 Karma: 381 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 1 Le miens fait presque pareil, mais avec sa gamelle de flotte...... x) Okwolus Je m'installe Inscrit le: 26/8/2012 Envois: 137 Karma: 87 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0 2 solutions: gamelle en fonte de 2kg, ou gamelle en caoutchouc. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6656 Karma: 2801 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 1 On dirait une peluche robotisée. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 875 Karma: 2825 En ligne ! Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 1

@Okwolus

2 solutions: gamelle en fonte de 2kg, ou gamelle en caoutchouc.

ou mine antipersonnelle Citation :ou mine antipersonnelle Kratos2077 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 34 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 1 @Enwei tant qu’il demande l’eau alors que la gamelle est vide ça va !! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 566 Karma: 2082 En ligne ! Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0



La cité de la peur - Tu fais super bien le chat Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3164 Karma: 1318 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 1 C'est un adepte du cliquetis and collect ! Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 295 Karma: 138 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0 Connard de niveau international, et moi qui me plaignait que mon chat me dorme sur le visage.. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 875 Karma: 2825 En ligne ! Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0

@Chrys77

C'est un adepte du cliquetis and collect !

tu as fait ma journée! Citation :tu as fait ma journée! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1442 Karma: 2452 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0 Saviez-vous que la plupart des chats mâles sont gauchers et les femelles droitières ? Angel est gaucher : quand il donne sa patte, c'est toujours la gauche. Il rentre dans ses "chat-binets" toujours la patte gauche la première. Quand il joue, il attaque ses jouets avec sa patte gauche. Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 246 Karma: 381 Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle Re: Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle 0

@Kratos2077

@Enwei tant qu’il demande l’eau alors que la gamelle est vide ça va !!



Elle ne l'est pas toujours complètement... :3