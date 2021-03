Vidéo : Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans un arbre à Bordeaux Posté par Koreus

Plusieurs jeunes s'associent pour venir en aide à un chat qui est bloqué dans un arbre sur les quais de Bordeaux.



Vidéo (1mn11s) : Travail d'équipe pour sauver un chat dans un arbre (Bordeaux)





Auteur Conversation zoneh Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... Il y avait pourtant plus simple Lance incendie de pompier pour un chat coincé dans l'arbre



Pettoman Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... Comme disent les pompiers : On a jamais retrouvé de squelette de chat dans un arbre GerardLeBarbare Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans...



si au moins ils nous avaient fait une Tackleberry de Police academy.



https://coub.com/view/15wxwc Il y a quoi 3 mètres ? Mais il ne faut connaitre au chat pour aller le "sauver" ... Surtout à cette hauteur.si au moins ils nous avaient fait une Tackleberry de Police academy. Baba-Yaga Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... Et dans les 5 min, il va grimper dans un autre arbre EndymionRaul Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... Bloqué dans un arbre ? A cette hauteur ? Un chat ?



Faut sortir de la ville de temps en temps.... Mooshkipet Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... J'espérais qu'il remonte dans l'arbre après la fin de l'action. Déçu EndymionRaul Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... @Mooshkipet J'aurais préféré que le chat attaque son "sauveur", qu'ils tombent tous les deux, et que le chat remonte dans l'arbre.... XD ThomGamer Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans...

@Pettoman

Comme disent les pompiers : On a jamais retrouvé de squelette de chat dans un arbre :D



Chez moi ils disent : "il a su monter, il va savoir descendre" FFFeu Re: Travail d'équipe pour sauver un chat bloqué dans... @Pettoman Oui parce qu'au bout d'un moment le chat, il est comme toi, il tente le tout pour le tout. Mieux vaut l'aider avant ça si on le voit en réelle difficulté.