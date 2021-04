Vidéo : La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en version Bluegrass

Auteur Conversation

Vaice

Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 193 Karma: 413 Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... 1 Danse pied tendre !

win0z

Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2009 Envois: 8 Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... 0 Aïe ça pique un peu !

nakag

Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 649 Karma: 1312 En ligne ! Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... 1 Ça m'a tellement effrayé que j'ai été obligé d'aller revoir l'originale comme pour me réveiller d'un cauchemar.

Mais sacré travail en tous les cas

win0z

Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2009 Envois: 8 Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... Re: La chanson « Chop Suey! » de System of a Down en vers... 1 @nakag Effectivement j'ai été obligé de faire comme toi pour me remettre dans le droit chemin !

gr4sd0ubl3