System of a Down « Chop Suey! » (Bluegrass Edition)

La chanson « Chop Suey! », du groupe de rock américain System of a Down, en version Bluegrass, un style musical d'origine américaine qui constitue une branche de la musique country. Un montage réalisé par There I Ruined It.

