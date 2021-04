Vidéo : Tout savoir avant de construire votre maison sur la Lune (Les idées froides) Posté par Yazguen

Si on vous proposait de déménager sur la Lune, où est-ce que vous décideriez de construire votre maison ?



Vidéo (13mn15s) : Construire votre maison sur la Lune (Les idées froides)





Vidéo : L'atterrissage de Perseverance sur Mars Vidéo : 5 choses improbables qui se trouvent sur la Lune (Axolot) Vidéo : Voyage entre la Terre et la Lune à la vitesse de la lumière Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 583 Karma: 2190 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0



Pub Beans - Un monstre attaque des astronautes sur la lune Sans parler de l'accueil des autochtones...Pub Beans - Un monstre attaque des astronautes sur la lune jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 45 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 1 Je suis moins ignorant qu'il y a 13 mn mais j'ai plus mal à la tête psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 450 Karma: 962 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 1 oui,mais construire sa maison sur la face cachée de la lune,c'est prendre le risque de rencontrer des tas de gens:Elvis,Adolf Hitler,les sélénites..etc lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1593 Karma: 3113 En ligne ! Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0 Je pose ça la:





The helical model - our solar system is a vortex Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 16 Karma: 74 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0 Mais si j'observe la Terre de l'hémisphère sud, je me retrouve à l'envers. Le pole sud en haut et le pole nord en bas. La gauche et la droite sont inversé, la Terre tourne donc dans le sens inverse...



Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 16 Karma: 74 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0 Mais si j'observe la Terre de l'hémisphère sud, je me retrouve à l'envers. Le pole sud en haut et le pole nord en bas. La gauche et la droite sont inversé, la Terre tourne donc dans le sens inverse...

Déjà que j'ai du mal à savoir à quelle heure je vais me lever quand on passe à l'heure d'été... Citation :Déjà que j'ai du mal à savoir à quelle heure je vais me lever quand on passe à l'heure d'été... Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 364 Karma: 260 Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0 Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère pour brûler les météorites et que le moindre caillou de la taille d'un petit pois devient une gigantesque bombe, une partie de la réponse est : "enfouie bien profondément". CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15223 Karma: 20243 En ligne ! Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... Re: Tout savoir avant de construire votre maison sur la L... 0 C'est un gros boulot pour expliquer tout ça avec des animations !