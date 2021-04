Vidéo : « L’Attente », deux personnes discutent à un arrêt de bus Posté par -Flo-

Une discussion s’amorce entre une femme enceinte et un vieil homme à un arrêt de bus.





Vidéo (4mn39s) : L’Attente





C'est tellement horrible cette maladie Oh la chuteC'est tellement horrible cette maladie

nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 654 Karma: 1338 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 7

C'est tellement horrible cette maladie Oh la chute

C'est tellement horrible cette maladie houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 578 Karma: 425 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Dès le début je savais la chute trop évident .

Après cela reste bien jouer .



Zaraw Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2010 Envois: 58 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 1 houki

Idem, on s'est habitué à ce genre de vidéos.

Ca reste bien fait.



Idem, on s'est habitué à ce genre de vidéos.



Idem, on s'est habitué à ce genre de vidéos.Ca reste bien fait. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 286 Karma: 177 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 1 D'habitude, je ne vois jamais les chutes arrivée mais là, dès les premières secondes, elle dit "it's my dad" au téléphone et on a le vieux au 1er plan, j'ai fais directement l'association...du coup, l'effet est loupé. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 368 Karma: 1069 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Je propose que ceux qui ont vu la chute arriver me upvote, et ceux qui ne l'on pas vu arriver...peuvent me upvote aussi! Comme ça on verra combien de gens ont regardé cette vidéo depuis koreus nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 654 Karma: 1338 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 4 Je suis le seul n'ayant pas vu arriver la chute, je le vis mal. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21328 Karma: 17781 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 4 nakag Nan j'avais d'anticipé un quiproquo (genre elle parle pas du fait qu'elle soit enceinte) et non le fait que le père soit le vieux Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 19 Karma: 75 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 On comprends le but de l'histoire dès le début. C'est dommage... bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 74 Karma: 170 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 I'm your father. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5622 Karma: 5323 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 @nakag

Faux ! On est deux maintenant Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5622 Karma: 5323 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Et pourquoi elle est enceinte la madame ? oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 148 Karma: 70 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 @nakag @Geo-graphic

pareil je pensais à une chute sur le fait qu'elle ne soit pas enceinte.

du coup c'est désagréable pour l'histoire, et pour le fait de ne pas l'avoir vu arriver plus vite corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1361 Karma: 3587 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Les tags de la vidéo... voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 506 Karma: 367 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 2 Finalement , d ' être stupide ( ne pas voir la fin dès le début ) , ou d ' être naïf ( ne pas voir de fake sur toutes les vidéos ) , ça me permet d' avoir une vie vachement excitante ... Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 368 Karma: 464 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Très touchant et très bien joué. arcadja Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2019 Envois: 14 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 2 Donc je suis le seul à avoir imaginé que le vieux etait son fils venant du futur. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10328 Karma: 7197 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0

@Geo-graphic

@nakag Nan j'avais d'anticipé un quiproquo (genre elle parle pas du fait qu'elle soit enceinte) et non le fait que le père soit le vieux

Pareil.

Moi j'ai pensé qu'elle faisait une grossesse nerveuse, et donc un énorme pet à expulser Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 684 Karma: 1232 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 2 Vous navigateur est trop vieux



Sympa ça avant le week-end gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 336 Karma: 798 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Coup de fil en trop, suffit de l'enlever non? Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1145 Karma: 549 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Perso j'étais plus parti sur le fait que le papy avait un cancer vu que ça parlait du "peu de temps qu'il restait à attendre", mais non...comme quoi un melo peut en cacher un autre.

En tout cas c'est sympa pour finir la semaine de bonne humeur....



EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 459 Karma: 286 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0

@arcadja

Donc je suis le seul à avoir imaginé que le vieux etait son fils venant du futur.



Non tu n'es pas le seul



Même si j'ai choisi l'idée que son père avait Alzheimer. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4634 Karma: 7082 Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0 Allez y, spoliez moi, j ai pas le patience de regarder...c est les "vacances" alors j ai les gosse a gérer, j ai 20 secondes devant moi. D ailleurs les voila qui reviennent, je touffu64 Je m'installe Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 186 En ligne ! Re: « L'Attente », deux personnes discutent à un arrêt de... 0

@voirloup

Finalement , d ' être stupide ( ne pas voir la fin dès le début ) , ou d ' être naïf ( ne pas voir de fake sur toutes les vidéos ) , ça me permet d' avoir une vie vachement excitante ...

