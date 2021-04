Vidéo : L’équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message pour tous les jeunes Posté par kpouer

Hello,

L’équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message pour tous les jeunes. Je trouve l'initiative louable. Et ça fait toujours plaisir de voir la tête de la « petite voix ».





Vidéo (3mn46s) : Un message de « C'est Pas Sorcier » pour les jeunes





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2492 Karma: 5914 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 6 l'avenir , c'était mieux avant ... Soyarow Dalmatiens Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 101 Karma: 182 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 6 Et Marcel? mis à l'écart en difficulté psychologique lui aussi.

15 commentaires Auteur Conversation Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 342 Karma: 373 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 2 Je me demande si, au delà de la théorie, il existe vraiment des jeunes pour appeler ce genre de numéro Soyarow Dalmatiens Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 101 Karma: 182 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 6 Et Marcel? mis à l'écart en difficulté psychologique lui aussi. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2492 Karma: 5914 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 6 l'avenir , c'était mieux avant ... Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 43 Karma: 206 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0



Et sans jugement, elle a un aire d'Ozzy Osbourne avec ses lunettes.



Même si on peut sans doute facilement trouver des photos d'elle sur internet, c'est la première fois que j'vois la petite voix.Et sans jugement, elle a un aire d'Ozzy Osbourne avec ses lunettes. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1155 Karma: 3415 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 4 Bon perso ca fait 15 ans que je crois plus en l'avenir, c'est sans doute un peu tard pour moi ^^'

Mais bonne initiative de leur part, et courages aux jeunes et aux étudiants qui traversent une période particulièrement pénible. goyo_pagaille Je m'installe Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 107 Karma: 250 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 5

@roondar

Bon perso ca fait 15 ans que je crois plus en l'avenir, c'est sans doute un peu tard pour moi ^^'

Mais bonne initiative de leur part, et courages aux jeunes et aux étudiants qui traversent une période particulièrement pénible.





Ça serais bien que tu téléphones au 0800 235 236. Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 90 Karma: 245 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0 Moi j'ai lu fils ante jeunes mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2578 Karma: 1937 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0 @Koalajasu Il y pas mal d'interview d'elle sur YouTube Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 90 Karma: 245 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 1

@roondar

Bon perso ca fait 15 ans que je crois plus en l'avenir, c'est sans doute un peu tard pour moi ^^'

Mais bonne initiative de leur part, et courages aux jeunes et aux étudiants qui traversent une période particulièrement pénible.



Punaise ton avatar ne laisse rien augurer de bon sur tes intentions ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 959 Karma: 300 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 1 Ça fait plaisir de revoir cette bande en tout cas.

Et on ne peux que saluer l'initiative. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1115 Karma: 567 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0

@Soyarow

Cas contact. Il est confiné dans son gros camion. Jack-Slater Je m'installe Inscrit le: 2/3/2010 Envois: 162 Karma: 51 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 1 Faut peut-être leur dire que les jeunes qui regardaient l'émission y'a 20 ans ce sont maintenant des trentenaires comme moi sans problèmes... et que les étudiants d'aujourd'hui les connaissent a peine non ? y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 90 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0 tout ca pour enrichir les potes de macron a coups de milliards qui seront payes par nos enfants. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2615 Karma: 1857 Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 1 un seul chiffre pour résumer c'est pas sorcier :



559









je trouve ce chiffre fou, c'est le nombre d'émissions réalisées entre 1993 et 2013 Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 595 Karma: 228 En ligne ! Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... Re: L'équipe de « C'est Pas Sorcier » a un message p... 0 @erwaninho Merci, je me disais bien que c'était des années '90