Vidéo : « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes de l'Alpe d'Huez Posté par MadCow_france

Salut !

Un pote vient de réaliser un film qui est une première mondiale : un skieur en feu qui dévale la montagne en enchainant des figures, le tout pour symboliser que le ski est une activité qui se consume peu à peu avec le réchauffement climatique... mais que les adeptes sont toujours là ! Niveau technique, pas évident de skier quand la température des flammes atteint 1000 degrés ! Cela oblige à faire des prises de vue de 30s maximum. Il y a aussi le making-of.





Vidéo (4mn28s) : « Rêve consumé », un skieur en feu dévale la montagne





Bruler des combustibles pour dénoncer le réchauffement climatique, il fallait oser.



Je suis admiratif, je n'en fais pas autant quand j'ai mangé indien et que... bref, je suis admiratif !

pour dévaler aussi vite faut vraiment avoir le feu au cul !

Ca me rappelle le skieur enflammé du générique de Malcolm, des gars ont mené une enquête pour retrouver l'archive originale, la seule introuvable du générique:





Bien fait mais paradoxal.

Bruler des combustibles pour dénoncer le réchauffement climatique, il fallait oser.

>Oui, je chipote.

J'allais dire la même chose

Ca en fait une vidéo parfaitement symbolique de notre époque: on n'a jamais vu autant de personnes sauter de leur voiture dans un hélicoptère avec 5 drones et 18 portables pour dénoncer la pollution

Ca en fait une vidéo parfaitement symbolique de notre époque: on n'a jamais vu autant de personnes sauter de leur voiture dans un hélicoptère avec 5 drones et 18 portables pour dénoncer la pollution

Ils ont raison mais c'est curieux quand on y pense.

+1 , en plus parait t il que si le golf stream s arrete a cause du rechauffement , il va en fait faire plus froid en europe ...



Le message est important, je trouve.



La réalisation étant symbolique, beaucoup de personnes s'arrêtent aux flammes plutôt que d'en comprendre la métaphore...



Dommage. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 29 Karma: 118 Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... 1 Belle performance et merci pour le Making of!



je suis d'accord avec mes VDD @AntiRageux et @larzuc

Il y a d'une manière (très) générale un côté paradoxal dans les sportifs alpins qui font des vidéos : ils mettent en lumière la beauté de la montagne, de ses immensités recouvertes de neige chaque année, à grand renfort d'hélico, d'équipes qui partent tourner en Alaska, etc... J'avoue avoir de plus en plus de mal à regarder par exemple les nuits de la glisse sur Netflix ou les autres vidéos similaires. J'ai le sentiment qu'ils participent à scier la branche sur laquelle ils sont.

Désolé question con du jour, a 0:40 c’est un montage et si non c’est quoi ?

A ) un astéroïde qui se désintègre dans le ciel

B ) un comparse qui a sauté en flamme depuis un hélico

C ) un montage

D ) la réponse D Citation :A ) un astéroïde qui se désintègre dans le cielB ) un comparse qui a sauté en flamme depuis un hélicoC ) un montageD ) la réponse D SicTransit Je m'installe Inscrit le: 10/10/2012 Envois: 276 Karma: 235 En ligne ! Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... 0 Les "sportifs de l'extrême" m'ont toujours un peu fait marrer :

- Si leur sport préféré devient super-populaire, que plein de gens s'y mettent en que "leurs" spots favoris deviennent aussi fréquentés que le BHV un samedi de janvier → "ça va pas du tout, y'a trop de monde, il faut respecter la montagne/la nature/les cailloux/les autochtones, mettre en place une charte, me payer pour un peu de consultance, blablabla"…

- Si on interdit purement et simplement l'accès de "leurs" spots favoris à tout le monde (pour protéger la nature/les autochtones/les cailloux), "Rhoo la dictature ! et ma liberté de me faire plaisir ? Il ne faut pas mélanger les professionnels respectueux et les autres ! Tiens je m'en vais verser une obole à la fondation Yann-Arthus Mulot, etc.".

Bref : "Admirez-nous, cliquez sur nos vidéos monétisées, achetez nos fringues sponsorisées… mais laissez-nous jouer tranquillement à être des aventuriers, ok ?" Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4157 Karma: 3702 En ligne ! Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... Re: « Rêve consumé », un skieur en feu dévale les pentes ... 0

@yvasnil

C'est quoi le rapport ?

Mais effectivement c'est ce qu'on risque en Europe de l'Ouest, des hivers plus froids car moins d'apports d'eau "chaude" par le Gulf Stream, en été par contre t'inquiète, on pourra avoir potentiellement aussi avoir plus chaud et sec que maintenant.

C'est quoi le rapport ?

Mais effectivement c'est ce qu'on risque en Europe de l'Ouest, des hivers plus froids car moins d'apports d'eau "chaude" par le Gulf Stream, en été par contre t'inquiète, on pourra avoir potentiellement aussi avoir plus chaud et sec que maintenant.

Et si dans le bilan annuel on se retrouve à avoir des températures plus froides, du point de vue mondial les températures seront quand même plus chaudes, donc garde européocentrisme et ton climatosceptisme au chaud