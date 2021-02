Salla, candidate aux JO d'été 2032 (Finlande)

Salla, la ville la plus froide de Finlande, les -40° étant assez fréquemment atteints en hiver, a lancé une fausse candidature pour les Jeux olympiques d'été 2032 afin d'alerter sur le réchauffement climatique et mettre en lumière la vulnérabilité particulière de cette région du monde. Une rivière gelée deviendrait un spot idéal pour les compétitions de surf et la toundra enneigée un magnifique terrain de beach-volley. Une campagne de sensibilisation réalisée par Save Salla.

