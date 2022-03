Réchauffement climatique de 1880 à 2021

Une animation, sous la forme d'une spirale, du réchauffement climatique entre 1880 et 2021 basée sur des données du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA. Le blanc et le bleu indiquent des températures plus fraîches, tandis que le orange et le rouge indiquent des températures plus chaudes.

animation climat rechauffement temperature