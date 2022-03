Vidéo : Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Posté par Kilroy1

Une animation du réchauffement climatique de 1880 à nos jours.



Vidéo (1mn10s) : Réchauffement climatique de 1880 à 2021





LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5648 Karma: 15351 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 3 C'est très joli, ça donne envie de continuer le dessin!





















-> [ ] Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 216 Karma: 283 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 Rien d'extraordinaire, j'faisais la même chose avec mon spirographe quand j'étais gamin:p Pintade Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 57 Karma: 206 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 1 On est tellement dans la merde... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1577 Karma: 4345 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 4



Et c'est pourquoi nous avons besoin du nucléaire ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1577 Karma: 4345 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 205 Karma: 906 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 1 millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 124 Karma: 104 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 @Koreus Elle est pas déjà passée celle-là? millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 124 Karma: 104 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 1

https://www.koreus.com/video/anomalies-temperature-1880-2017.html J'ai rien dit, mais y'a eu une vidéo très similaire pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 358 Karma: 375 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 l'action de l'homme sur le climat devient rapidement visible dès le début de l'industrialisation de masse post année 50.

nous ne sommes clairement plus dans un changement naturel Gloomy666 Je m'installe Inscrit le: 15/6/2009 Envois: 423 Karma: 63 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 Et aux élections la France va voter pour quelqu'un qui n'a même pas de programme sur l'écologie. Tout va bien. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3404 Karma: 1038 Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours Re: Le réchauffement climatique de 1880 à nos jours 0 Mouais le problème c'est juste qu'il y a trop d'humains.



