Ne choisissez pas l'extinction (UNDP)

Dans cette nouvelle campagne du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un dinosaure prononce un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, exhortant les dirigeants du monde à renoncer aux subventions aux combustibles fossiles et à « ne pas choisir l’extinction ». Cette campagne s'appuie sur une plateforme d'intelligence collective, intitulée Global Mindpool, pour contribuer à remédier aux grands problèmes de notre temps. En reliant des enseignements recueillis à travers le monde sur l'urgence climatique, la crise de la nature et les inégalités, la plateforme aidera le PNUD à mieux informer et équiper les gouvernements, les décideurs de la société civile et du secteur privé.

campagne climat dinosaure discours pnud