Vidéo : Un dinosaure prononce un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies Posté par Skwatek

Dans cette nouvelle campagne du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un dinosaure prononce un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, exhortant les dirigeants du monde à renoncer aux subventions aux combustibles fossiles et à « ne pas choisir l’extinction ».



Vidéo (2mn32s) : Ne choisissez pas l'extinction (UNDP)





Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21383 Karma: 17912 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 10 Ça aurait été bien si tout le budget n'était pas passé dans les effets spéciaux et qu'on avait un peu plus travaillé le texte, parce que là, ça abonde dans le gnangnan, c'est d'une naïveté sans nom. Ils comptaient s'adresser à des CP ou bien à des adultes ?

16 commentaires Auteur Conversation GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1202 Karma: 1855 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 1 Ha je croyais qu'on allait voir Joe Biden. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21383 Karma: 17912 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 10 Ça aurait été bien si tout le budget n'était pas passé dans les effets spéciaux et qu'on avait un peu plus travaillé le texte, parce que là, ça abonde dans le gnangnan, c'est d'une naïveté sans nom. Ils comptaient s'adresser à des CP ou bien à des adultes ? Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 44866 Karma: 22020 En ligne ! Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 1 Geo-graphic : Tellement +1 ! : Tellement +1 ! akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2189 Karma: 438 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 2 c'est d'une nullité Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7538 Karma: 3237 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 Déjà que le groupe Totale (et autres) savaient depuis 50 ans du problèmes des énergies fossiles, est ce ça changera maintenant ? alors que le fric c'est le fric (et la demande) sont de plus en plus fort qu'auparavant. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6857 Karma: 2071 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 1 Euuuh ça s'adresse aux enfants ?... C'est consternant sur la forme et sur le fond, si c'est avec ce genre de communication débile qu'ils veulent faire avancer les choses ils ne sont pas rendus ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 966 Karma: 3369 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0

au final, je ne sais pas lequel fait le plus peur LeRelou Je viens d'arriver Inscrit le: 10/3/2016 Envois: 27 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 Elle a bien changé Greta. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2667 Karma: 6625 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 4



ils auraient du utiliser celui là ; ca aurait couté moins cher pour le même résultat ... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 731 Karma: 579 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 3

@Geo-graphic

Ça aurait été bien si tout le budget n'était pas passé dans les effets spéciaux et qu'on avait un peu plus travaillé le texte, parce que là, ça abonde dans le gnangnan, c'est d'une naïveté sans nom. Ils comptaient s'adresser à des CP ou bien à des adultes ?



Vu que nous causons nous même notre propre destruction et que les mesures prises à ce jour, malgré tous les beaux discours, ne mènent pas à grand chose, ils ont peut être pensé qu'un discours du même niveau intellectuel ferait l'affaire. Citation :Vu que nous causons nous même notre propre destruction et que les mesures prises à ce jour, malgré tous les beaux discours, ne mènent pas à grand chose, ils ont peut être pensé qu'un discours du même niveau intellectuel ferait l'affaire. fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 112 Karma: 298 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 2 Elle s'adresse à qui cette vidéo ?

Parce que outre le côté gnangnan comme dit plus haut, moi je veux bien arrêter de subventionner les énergies fossiles, mais je décide pas. Alors ok je peux voter peut-être, mais après ça, c'est fini. Je peux acheter une voiture électrique et installer des panneaux solaires chez moi c'est vrai ! Ah non, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture et je loue mon appartement alors les panneaux c'est chaud.

Donc à ces gens qui payent pour faire ces super vidéos, vous vous adressez à qui ? Parce que nous les particuliers, on en a marre qu'on s'en prenne à notre responsabilité individuelle. J'ai bientôt 30 ans et ce n'est pas ma génération qui a provoqué cette catastrophe climatique (Total était déjà au courant des impacts écologiques de leurs activités en 1972) et ce n'est pas non plus ma génération qui manque à protéger la nouvelle de la catastrophe tiktok.

Alors franchement, votre vidéo elle est aussi inutile que de mesurer la pauvreté dans le monde. Je suis déjà au courant qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Je veux juste qu'on nous aide à nous tirer de là. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 903 Karma: 1090 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 Je crois que la culpabilité est la pire façon de faire pour convaincre quelqu'un. Là je me dis : putain, on va tous crever parce que tous ceux qui font des discours (ou les prépare) n'ont pas eu cette info ? Fais chier ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 731 Karma: 579 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 zoneh C'est vrai que ça fait peur une ado en colère. Après, pas besoin de s'acharner. Je parie que quand tu es en colère c'est pas mieux C'est vrai que ça fait peur une ado en colère. Après, pas besoin de s'acharner. Je parie que quand tu es en colère c'est pas mieux Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 79 Karma: 386 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 En tous cas ça ne servirait à rien de lui poser des questions, quand on le fait, il dino. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5901 Karma: 5680 Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... Re: Un dinosaure prononce un discours devant l'Assem... 0 Il y a 50 ans sortait le livre de T. J Bass "Humanité et demie". Tout est dedans pour imaginer les futeures générations. A lire absolument, vous vous flinguerez plus tard.