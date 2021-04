Vidéo : Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à Paris Posté par Infame_ZOD

Les quatre voies d'un carrefour entre les rues de Rivoli et du Pont Louis-Philippe à Paris sont en sens interdit, les automobilistes se retrouvant alors dans une véritable impasse.



Vidéo (25s) : Carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit (Paris)





Sur le même sujet :

Vidéo : La pire piste cyclable se trouvait à Paris Vidéo : Un automobiliste bloqué sur une place à Bruxelles Vidéo : Vandaliser un panneau STOP en 1 seconde Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1933 Karma: 3159 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 2 Je reconnais, c'est sur la place Raymond Devos, ça.

On y voit passer Fernand dans sa Renault. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 606 Karma: 2328 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0 J’anticipe la réponse de la Mairie : “Il n'est point d'impasse là où on peut faire marche arrière.” CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15292 Karma: 20435 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 1 « Il manque en effet un panneau au carrefour précédent, entre les rues Miron et du Pont Louis-Philippe, pour renvoyer les automobilistes vers la place Saint-Paul. Il sera installé dans les prochains jours. On a fait une erreur, on le reconnaît. C'est un secteur sur lequel le trafic est très limité. »



Ça a donc été fait aujourd'hui en fin d'après-midi.



Quand on voit les commentaires sur Twitter, ça fait peur de se dire que des gens peuvent avoir autant de haine pour un sujet aussi banal Citation :Ça a donc été fait aujourd'hui en fin d'après-midi.Quand on voit les commentaires sur Twitter, ça fait peur de se dire que des gens peuvent avoir autant de haine pour un sujet aussi banal maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 132 Karma: 595 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0 ça fait 20 ans que c'est comme ça, pour de vrai, ça n'avait gêné aucun conducteur parisien! stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 147 Karma: 224 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 2

Plaisir des sens Raymond Devos

J'aime à l'imaginer en train de se ballader rue de Rivoli et tomber sur ce carrefour ... TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 312 Karma: 156 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 2



Donc je vais devoir dire "Ah ces français ... Ces génies !". Si ça c'était passé en Belgique, les français se serait tous foutu de leur gueule en mode "on les aime bien nos belges".Donc je vais devoir dire "Ah ces français ... Ces génies !". Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 707 Karma: 1307 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0

L'explication :

Avant, la rue du pont Louis-Philippe passait forçait à tourner dans la rue du roi de Sicile (parce que que la rue du pont Louis-Philippe est en contre-sens à partir de ce niveau)

Sauf que pratiquement toutes les sorties de la rue du roi de Sicile renvoient uniquement dans la rue de Rivoli ... Qui ramène alors forcément à ce fameux Carrefour.

Bref, non seulement les gens étaient forcés de prendre un passage interdit, soient ils tournent en rond à jamais (occasionnant la même chose + des bouchons monstres)



Maintenant, très clairement : on peut le prendre comme on veut, mais oui, la maire de Paris (comme les maires de tout un tas de villes) rendent progressivement LA TOTALITE du centre ville interdite sauf riverains.



... Et c'est pas plus con, parce que utiliser la ville comme autoroute, ce n'était pas génial non plus.



Maintenant, il est vrai que cela posait des soucis de circulations avec tous les couillons qui s'estimaient trop chouettes pour prendre le periphérique, et que cela impactait énormément les pro qui devaient venir travailler dans le centre de paris.



Bon, après, depuis le covid, la circulation est vachement plus apaisée. (enfin, sauf les weekend pré-confinement... D'ailleurs, si les gilets jaunes avaient de l'humour, c'est à ce moment là qu'ils bloqueraient les carrefours :D) Je crois que je connais qui en est à l'origine ...L'explication :Avant, la rue du pont Louis-Philippe passait forçait à tourner dans la rue du roi de Sicile (parce que que la rue du pont Louis-Philippe est en contre-sens à partir de ce niveau)Sauf que pratiquement toutes les sorties de la rue du roi de Sicile renvoient uniquement dans la rue de Rivoli ... Qui ramène alors forcément à ce fameux Carrefour.Bref, non seulement les gens étaient forcés de prendre un passage interdit, soient ils tournent en rond à jamais (occasionnant la même chose + des bouchons monstres)Maintenant, très clairement : on peut le prendre comme on veut, mais oui, la maire de Paris (comme les maires de tout un tas de villes) rendent progressivement LA TOTALITE du centre ville interdite sauf riverains.... Et c'est pas plus con, parce que utiliser la ville comme autoroute, ce n'était pas génial non plus.Maintenant, il est vrai que cela posait des soucis de circulations avec tous les couillons qui s'estimaient trop chouettes pour prendre le periphérique, et que cela impactait énormément les pro qui devaient venir travailler dans le centre de paris.Bon, après, depuis le covid, la circulation est vachement plus apaisée. (enfin, sauf les weekend pré-confinement... D'ailleurs, si les gilets jaunes avaient de l'humour, c'est à ce moment là qu'ils bloqueraient les carrefours :D) Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 355 Karma: 382 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0

Rue d'alesia à paris, elle a "sens-unifié" toute la rue, qui est donc devenue deserte sur une voie,

C'est devenu quasi impossible de se déplacer du 15eme vers le 14eme (alesia)

Et sur certaines section on trouve des "pack" de sens interdit, qui soulignent bien l'absurdité absolue de la rue

Exemple :

https://www.google.fr/maps/@48.8300461,2.3206165,3a,75y,159.89h,74.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1syhdzeSN6obNtM4uxjcctCw!2e0!7i16384!8i8192



A croire qu'elle a une connaissance qui avait besoin de vendre ses panneau avec l'argent des impots.. Hidalgo fait strictement nimporte quoi.Rue d'alesia à paris, elle a "sens-unifié" toute la rue, qui est donc devenue deserte sur une voie,C'est devenu quasi impossible de se déplacer du 15eme vers le 14eme (alesia)Et sur certaines section on trouve des "pack" de sens interdit, qui soulignent bien l'absurdité absolue de la rueExemple :A croire qu'elle a une connaissance qui avait besoin de vendre ses panneau avec l'argent des impots.. badou Je m'installe Inscrit le: 13/2/2007 Envois: 247 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0 En fait, que tu arrives de n'importe laquelle des 4 artères, tu te retrouves dans une impasse... Mais à voir la voiture tracer tout droit, ça ne semble pas déranger les automobilistes parisiens ! Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 355 Karma: 382 Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... Re: Un carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit à... 0 @badou C'est pas des sens interdit au sens strict. Les riverains ont le droit de passer, les taxi et bus aussi. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.