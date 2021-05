Vidéo : Un match de hockey sur glace débute par une triple bagarre (États-Unis) Posté par Mitri

Un match de hockey sur glace entre les Rangers de New York et les Capitals de Washington débute par une triple bagarre !



Vidéo (1mn35s) : Triple bagarre au début d'un match de hockey





- Alors les enfants ça vous a plus le cirque, on y retournera ?

- Ouiiiiiiiiii !!!

- Ouiiiiiiiiii !!! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 648 Karma: 1154 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 3 Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 62 Karma: 140 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 1

Source : Pour info : "Le combat est une pratique illégale aussi bien dans la Ligue nationale de hockey que dans les ligues juniors d’Amérique du Nord ou même dans n’importe quelle ligue professionnelle mineure nord-américaine. Mais la différence principale entre ces ligues et d'autres ligues — comme les ligues européennes par exemple — ou même d'autres sports, réside dans le fait que les arbitres n'excluent pas du match un joueur ayant participé à un combat."Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_au_hockey_sur_glace Orque89 Je m'installe Inscrit le: 9/1/2010 Envois: 199 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 0

Tom Wilson Ragdolls Artemi Panarin After Crosschecking Pavel Buchnevich



Ca fait suite à cette bagarre, il faut regarder à droite du but... Tom Wilson (en blanc) a eu 2 minutes de pénalité + 10 minutes et une amende de 5'000$ (montant maximum), mais aucune suspension.



https://ici.radio-canada.ca/sports/1790235/hockey-amende-tom-wilson-capitals-rangers-buchnevich-panarin



Est ce que ça valait vraiment le coup de tout stopper? Est-ce qu'on n'aurait pas pu saisir cette opportunité pour se dire "ok, le match c'est mort, mais on vient de trouver une nouveau sport, la boxe sur glace, qui semble plaire à tout le monde"? Ne dit-on pas "Quand la vie te donne du citron, fais-en de la limonade" ?



Là moi j'ai juste l'impression qu'une poignée d'arbitre, au détriment de tous, viennent nous priver de limonade. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 272 Karma: 430 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 0 Un sport d'une élégance rare... un peu comme notre foot, quoi... JohnLemon Je suis accro Inscrit le: 11/12/2013 Envois: 883 Karma: 1276 En ligne ! Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 4

@La_Koukouille

[... ]Ne dit-on pas "Quand la vie te donne du citron, fais-en de la limonade" ?



Là moi j'ai juste l'impression qu'une poignée d'arbitre, au détriment de tous, viennent nous priver de limonade.



Pas tout à fait d'accord avec le truc sur la limonade pour des raisons personnelles, mais pour le reste pourquoi pas ! Citation :Pas tout à fait d'accord avec le truc sur la limonade pour des raisons personnelles, mais pour le reste pourquoi pas ! sinople2000 Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 79 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 0 si neymar était là il serait tombé direct en se roulant par terre PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 596 Karma: 615 Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... Re: Un match de hockey sur glace débute par une triple ba... 0

... Et le public qui hurle de joie...



... Tous les jours, je me dis que je ne suis pas un Humain... Mon rêve est qu'un jour des extra-terrestres débarquent sur Terre, me contactent et me disent "Tu es un des nôtres. On t'avait envoyé sur Terre pour étudier les Humains en te rendant amnésique pour mieux te camoufler. Maintenant rentre avec nous et fais nous un rapport : doit-on oui ou non intégrer les Humains à l'Alliance des Entités Intelligentes qui peuplent l'Univers ?"...

... Et le public qui hurle de joie...

... Tous les jours, je me dis que je ne suis pas un Humain... Mon rêve est qu'un jour des extra-terrestres débarquent sur Terre, me contactent et me disent "Tu es un des nôtres. On t'avait envoyé sur Terre pour étudier les Humains en te rendant amnésique pour mieux te camoufler. Maintenant rentre avec nous et fais nous un rapport : doit-on oui ou non intégrer les Humains à l'Alliance des Entités Intelligentes qui peuplent l'Univers ?"...

... Si tel est le cas et si on rajoute la vidéo d'un type qui plonge à poil dans un lac, vous avez déjà ma réponse.