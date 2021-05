Triple bagarre au début d'un match de hockey

Mercredi 5 mai 2021 au Madison Square Garden de New York, aux État-Unis, un match de hockey sur glace de la NHL entre les Rangers de New York et les Capitals de Washington a débuté par une triple bagarre dès la première seconde de jeu ! Trois autres bagarres ont également éclaté dans les 5 premières minutes. Résultat, les bancs des bannis des deux équipes affichaient complet. Il s’agirait d'un règlement de comptes suite à une précédente rencontre, deux jours plus tôt.

