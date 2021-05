Vidéo : L'allemand comparée au portugais et à l'anglais Posté par Koreus

Une tiktokeuse brésilienne s'est amusée à comparer sa langue natale avec l'anglais et l'allemand.



Vidéo (30s) : Portugais vs Anglais vs Allemand





Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 139 Karma: 87 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 3

Juste une nana qui veut se faire des vues en masse sur son tiktok. Ceci dit, la premiere fois où j'ai vu la chose, c'etait rigolo. Je pense qu'il y en aura beaucoup, qui decouvriront cela avec cette video. Et on y aura droit à nouveau dans quatre ou cinq ans.



Juste une nana qui veut se faire des vues en masse sur son tiktok. Ceci dit, la premiere fois où j'ai vu la chose, c'etait rigolo. Je pense qu'il y en aura beaucoup, qui decouvriront cela avec cette video. Et on y aura droit à nouveau dans quatre ou cinq ans.



Je viens d'en retrouver une de 2013



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic126591.html



les mots allemands face aux langues C'est pas vraiment nouveau, une video d'il y a au moins trois ou quatre ans le faisait avec des langues européennes, et toujours la facon de crier au moment de l'allemand.Juste une nana qui veut se faire des vues en masse sur son tiktok. Ceci dit, la premiere fois où j'ai vu la chose, c'etait rigolo. Je pense qu'il y en aura beaucoup, qui decouvriront cela avec cette video. Et on y aura droit à nouveau dans quatre ou cinq ans.Je viens d'en retrouver une de 2013les mots allemands face aux langues Krouge Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2011 Envois: 33 Karma: 121 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 1



edit: les jours passent et je me rend compte que je suis toujours plus aigri que m'arrive-t-il? Ces gens ont l'air heureux.. Ils viennent d'arriver sur terre pour encore s'étonner de ça? J'ai l'impression de voir ces vidéos chaque semaineedit: les jours passent et je me rend compte que je suis toujours plus aigrique m'arrive-t-il? Ces gens ont l'air heureux.. Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 259 Karma: 239 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 3

@Krouge

Ils viennent d'arriver sur terre pour encore s'étonner de ça? J'ai l'impression de voir ces vidéos chaque semaine



edit: les jours passent et je me rend compte que je suis toujours plus aigri que m'arrive-t-il? Ces gens ont l'air heureux..



Peut-être vieillis-tu, ou peut-être traverses-tu une période fatigante moralement où les soucis prennent trop de place? Dans les deux cas, tu peux essayer de te recentrer sur les choses qui te font vraiment plaisir et te concentrer sur l'instant présent plutôt que d'anticiper l'avenir. Ou au contraire, te persuader que ce n'est que passager et que des jours meilleurs viendront bientôt: à voir ce qui te convient le mieux. Citation :Peut-être vieillis-tu, ou peut-être traverses-tu une période fatigante moralement où les soucis prennent trop de place? Dans les deux cas, tu peux essayer de te recentrer sur les choses qui te font vraiment plaisir et te concentrer sur l'instant présent plutôt que d'anticiper l'avenir. Ou au contraire, te persuader que ce n'est que passager et que des jours meilleurs viendront bientôt: à voir ce qui te convient le mieux. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1197 Karma: 1160 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 0 on est unanime, l'allemand c'est dégueulasse (le néerlandais aussi) et l'italien c'est magnifique Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 477 Karma: 51 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 0 C'est sûr qu'en prenant des exemples bien choisis, on peut se dire que tout est différent, sauf qu'en réalité il y a énormément de mots similaires puisque l'anglais et l'allemand sont tous deux des langues germaniques. On est d'ailleurs avantagé pour apprendre l'allemand quand on parle déjà bien anglais. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 609 Karma: 659 Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... Re: L'allemand comparée au portugais et à l'ang... 0 Bein faites parler une jolie demoiselle en allemand sans qu'elle ne crie, et vous apprecierez surement plus son accent. Ca dépend aussi de la situation. On est pas habitué à toutes ces sonorités.