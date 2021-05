Portugais vs Anglais vs Allemand

La tiktokeuse brésilienne @marilucasech s'est amusée à comparer sa langue natale avec l'anglais et l'allemand avec l'aide de ses colocataires. Chacun leur tour, ils prononcent le même mot dans leur langue natale. On se rend compte que l'anglais et le portugais ont souvent des sonorités communes et que ce n'est jamais le cas avec l'allemand.

