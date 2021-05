Vidéo : Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d'un immeuble en feu (Etats-Unis) Posté par Koreus

A Chicago, un chat s'en est sorti sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d'un immeuble en feu.



Vidéo (46s) : Un chat saute du 4e étage d'un immeuble en feu (Chicago)

roondar Je suis accro Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0 Ouais il est sorti sain et sauf de l'immeuble.

Puis est aller se cacher pour mourir de ses hémorragies internes.

Ustost Je m'installe Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0

Dommage qu'il n'y avait pas une piscine, mais aurait t'il sauté dedans ?



TheBatman Je suis accro Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 1 Impressionant, c'est donc ça d'avoir neuf vies (enfin huit maintenant). Chdo971 Je viens d'arriver Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0 Non mais sérieux ça sert à quoi de leur avoir donné 9 vies si de base ils savent déjà faire ça!?

C'est pas juste quoi..!



Kwisatz Je m'installe Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0

C'est un miraculous



Vassili44 Je suis accro Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0 Quelqu'un pour traduire le petit cri pendant qu'il saute ? J'entends supermannnn ! Mais je suis pas sûr. LeFreund Je masterise ! Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0 Non content d'avoir bouté le feu, le criminel, encerclé, pour échapper à la police, s'enfuit par la fenêtre! Barbatos Je masterise ! Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 1 Vassili44 Superchaaaaat! voirloup Je suis accro Re: Un chat sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d&... 0 En descente , il est moins rapide que Lucky Luke ( son ombre etc..... )