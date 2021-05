Un chat saute du 4e étage d'un immeuble en feu (Chicago)

Jeudi 13 mai 2021 dans le quartier d'Englewood à Chicago (Etats-Unis), un chat s'en est sorti sain et sauf après avoir sauté du 4e étage d'un immeuble en feu. La vidéo filmée par les pompiers montre de la fumée sortir des fenêtres et un chat noir sauter du 4e étage d'un immeuble de 5 étages. Le chat a atterri sur l'herbe, a rebondi et s'en est allé.

