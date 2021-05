Vidéo : La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvailles de la série « Friends » Posté par Skwatek

La bande-annonce officielle de l'épisode spécial retrouvailles de la série « Friends » disponible à partir du 27 mai sur HBO Max.







Vidéo () : [Trailer] Friends, les retrouvailles





pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6700 Karma: 1989 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 Je n'imagine même pas le montant du contrat avec HBO ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3886 Karma: 15977 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 Tant d'humilité dans un trailer c'est beau à voir Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 44 Karma: 169 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 1 17 années depuis le dernier épisode, mais il ne semble pas que ces 17 années se soient écoulées au même rythme pour tous ces acteurs! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 663 Karma: 1411 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 J'adore Friends, mais j'ai un peu peur qu'ils soient la exclusivement pour le chèque, pas pour les retrouvailles. On verra bien Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 447 Karma: 774 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 2

@Tempo123

17 années depuis le dernier épisode, mais il ne semble pas que ces 17 années se soient écoulées au même rythme pour tous ces acteurs!



Disons que les teintures, le coach personnel, le botox et la chirurgie esthétique sont passés par là pour en aider certains à mieux passer que d'autres ces 17 années. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10558 Karma: 7318 En ligne ! Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0

@nakag

J'adore Friends, mais j'ai un peu peur qu'ils soient la exclusivement pour le chèque, pas pour les retrouvailles. On verra bien

C'est même évident ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 633 Karma: 2445 En ligne ! Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 2 Aïe aïe aïe, mais pourquoi cette peur des rides ? Ils étaient tous tellement beaux au naturel... Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 44 Karma: 169 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 @Maurice95

sans oublier l'alcoolisme pour Perry. Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 131 Karma: 249 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 1 Jamais aimé cette série, mais c'est quand même un peu émouvant ces retrouvailles. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2923 Karma: 9422 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 C'est dingue quand même, avec tout le fric qu'ils ont, pourquoi aller en Turquie pour se faire opérer. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1259 Karma: 2158 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0

@nakag

J'adore Friends, mais j'ai un peu peur qu'ils soient la exclusivement pour le chèque, pas pour les retrouvailles. On verra bien



Ils sont là pour le chèque et pour les fans qui réclament ça depuis des années mais c'est sur que si ils voulaient tous se retrouver entre eux ils pouvaient le faire sans problème depuis 17ans.



On va pas se leurrer, même moi qui n'a jamais regardé tous les épisodes de Friends ça me fait plaisir mais c'est surtout par nostalgie d'une époque, la même série aujourd'hui je sais pas si je regarderai. Citation :Ils sont là pour le chèque et pour les fans qui réclament ça depuis des années mais c'est sur que si ils voulaient tous se retrouver entre eux ils pouvaient le faire sans problème depuis 17ans.On va pas se leurrer, même moi qui n'a jamais regardé tous les épisodes de Friends ça me fait plaisir mais c'est surtout par nostalgie d'une époque, la même série aujourd'hui je sais pas si je regarderai. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 116 Karma: 73 Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0

@nakag

J'adore Friends, mais j'ai un peu peur qu'ils soient la exclusivement pour le chèque, pas pour les retrouvailles. On verra bien



Ils se retrouvent autour d'un chèque. Pourquoi l'un interdirait l'autre ? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6078 Karma: 1537 En ligne ! Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 Je trouve que euh... Que les filles ont vieillies positivement.. par rapport à certains mecs! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 126 Karma: 388 En ligne ! Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... Re: La bande-annonce de l'épisode spécial retrouvail... 0 C'est officiel le musée Grévin vient de rouvrir....bordel ça fait peur quand même cette "lissitude"