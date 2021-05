[Trailer] Friends, les retrouvailles

La bande-annonce officielle de l'épisode spécial retrouvailles de la série culte « Friends » disponible à partir du 27 mai sur HBO Max. 17 ans après la diffusion de l'ultime épisode, Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) et Ross (David Schwimmer) se retrouvent en plateau, l'occasion pour eux de revoir quelques-uns des éléments cultes de la série et de rejouer certaines scènes marquantes ou encore de répondre à quelques questions sur cette aventure qui a duré de 1994 à 2004. Rires et émotions sont au rendez-vous, aussi bien du côté du public que des acteurs.

bande-annonce friends trailer