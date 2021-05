Tentative d'enlèvement d'une petite fille de 11 ans

Dans la matinée du mardi 18 mai 2021 à Pensacola, en Floride, une caméra de surveillance a filmé la tentative d'enlèvement d'une petite fille de 11 ans par un homme âgé d'une trentaine d'années. Ce dernier est arrivé au volant d'une voiture blanche puis a couru vers l'enfant et l'a attrapée pour l'amener dans son véhicule. Par chance, il a trébuché et a abandonné sa tentative, ce qui a permis à la fillette de prendre la fuite. Un suspect, Jared Paul Stanga, a rapidement été arrêté. Il fait face à un chef d’accusation de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, de voies de fait graves et de coups et blessures.

camera enfant enlevement surveillance tentative