Vidéo : Tentative d'enlèvement d'une enfant de 11 ans filmée par une caméra de surveillance (États-Unis) Posté par LeFreund

Un individu essaie d'enlever une petite fille de 11 ans qui attend le bus à Pensacola, en Floride.



Vidéo (1mn24s) : Tentative d'enlèvement d'une petite fille de 11 ans





Vidéo : Kidnapping d'enfant (Expérience sociale) Vidéo : Un singe essaie de kidnapper un enfant Vidéo : Voler une vache en Inde Source : Forum

Le genre de mec qui mériterait d'être lynché par la populace ...

On va pas remettre sur la table le débat sur la peine capitale, mais apparemment le type n'en est pas à son coup d'essai.