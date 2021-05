Vidéo : Un avion se crashe dans un hangar durant l'atterrissage (Canada) Posté par Skwatek

Aux commandes d'un avion Cessna 172M, un élève pilote se crashe dans un hangar durant un atterrissage à l'aéroport de Buttonville, en Ontario.



Vidéo (30s) : Un avion se crashe dans un hangar





Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1261 Karma: 1852 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 Il faut que l'aviation civile prenne bien note de ne JAMAIS donner sa licence à ce jeune homme vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 936 Karma: 1061 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 C'est étonnant, on dirait qu'il n'y a pas d'airbag dans ces petits avions... Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2077 Karma: 2148 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 Fini la référence du 11 Septembre 2001, la date à retenir maintenant est le 24 août 2020. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 45 Karma: 192 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 "un élève pilote", avec apparemment un instructeur invisible assis à la place du mort MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1492 Karma: 2671 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 1 Il aurait dû sauter en parachute avant le crash. Y'avait largement le temps... odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1423 Karma: 1299 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 c'est bizarre comme perte de contrôle... Est-ce la roulette avant qui est partie en toupie au moment du touché? Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 13994 Karma: 5021 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 On a l'impression qu'il remet les gaz au lieu de réduire ?

(Il pousse sur la manette !) VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 28 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 Si il y a des connaisseurs en mécanique avion : par curiosité, c'est réparable ?

Je me demande si c'est comme les voitures : crash = casse, ou si on peut remplacer les ailes, le moteur, la cabine etc... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1526 Karma: 1543 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 J'y connais rien de rien... mais est-ce qu'il a essayé de repartir?



On dirait qu'il ralentit, puis quand il dévie ça accélère. Il remet bien les gaz à 10 secondes, non?



Capitaine, expliquez-moi! Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 812 Karma: 407 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 1 @Variel un avion n'a pas le même contrôle au sol qu'une voiture, voyant qu'il perdait le contrôle et partait en travers il a voulu remettre les gaz pour redécoller (c'est d'ailleurs ce qu'il avait de mieux à faire pour retenter un atterrissage correct) mais il avait déjà contre-braquer et virer de l'autre coté hors piste ce qui a rendu son redécollage plus difficile voir impossible.. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 129 Karma: 423 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 5 C'est une erreur classique de pilotage; on voit clairement qu'il manœuvre à contre vent en mode ATM alors qu'il aurait dû remettre des gaz après la disjonction du transpondeur en phase d'atterrissage imminent ; en fait j'y connais rien du tout en aviation mais vu que sur Koreus tout le monde est expert... deepnofin Je m'installe Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 157 Karma: 126 En ligne ! Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 @Variel C'est ça, il remet les gaz... Son atterrissage était trop brutal, on dirait qu'il éclate son pneu avant... ou alors il gère mal la direction du train, comme en bagnole... Mais jpense que l'avion était perdu avant sa remise de gaz, impossible de rattraper la situation...

Et sinon pour l'autre question, l'avion est totalement plié. Au pire y a des pièces à récup, mais le reste c'est épave... l'aviation c'est bien plus strict que la bagnole, même pour des petits avions comme ça... (même s'il continue forcément d'y avoir des drames à la con à cause du facteur humain et de la société dans laquelle on vit...). Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6936 Karma: 2931 Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... Re: Un avion se crashe dans un hangar durant l'atter... 0 Ce qui est bein avec Flight Simulator c'est que tu recommence aussi sec.