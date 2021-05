Vidéo : La première bande-annonce du film « Les Éternels » Posté par Skwatek

La première bande-annonce du film « Les Éternels » dont la sortie en salles est prévue pour novembre 2021.





Vidéo (2mn18s) : Les Éternels (Trailer)





Sur le même sujet :

Vidéo : [Trailer] Friends, les retrouvailles Vidéo : Love Death + Robots saison 2 (Trailer) Vidéo : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (Trailer) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 110 Karma: 312 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 4 Toujours plus loin dans le kitch... Soap17 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/11/2014 Envois: 36 Karma: 107 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 3 Encore une franchise qui va nous rabattre les mêmes conneries pseudo-héroïques à base de John Snow, peuple exclu, extraterrestres surperpuissants, humour à auto-références SicTransit Je m'installe Inscrit le: 10/10/2012 Envois: 280 Karma: 244 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 3 Cool ! Des acteurs inexpressifs fortement retouchés portant des costumes moule-poutres à paillettes qui déblatèrent des platitudes d'un ton hyper-solennel dans un univers de fiction d'une banalité confondante ! Trop hâte de payer 27€ pour voir ça en 3D-Odorama !! Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 136 Karma: 242 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 1 Les 3 premiers coms ont tout résumé, pas mieux. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2516 Karma: 6018 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 depuis le temps où les super méchants de l'espace super balèzes viennent nous emmerder pour finalement se faire éclater la tronche , je me demande encore pourquoi ils n’arrêtent pas.

Ah !!! on me dit ds l'oreillette que ds le cinema , pour faire du fric , qd on n'a pas d'idée , y a que ça qui marche ... Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1638 Karma: 1146 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 Je me suis trompé de site c'est Allocine ici. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 315 Karma: 134 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 1 Déjà 5 commentaires, Koreus, toujours plus loin dans le réac'.



J'imagine de plus en plus les inscrits comme des gens qui se mattent en boucle la filmo de Rohmer ou de Truffaut en s'auto-congratulant d'être si spirituel quand ils bashent les films à grand spectacle comme ceux de la maison des idées. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 182 Karma: 67 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 4 "Après les événements d'Avengers: Endgame, une tragédie imprévue les oblige à sortir de l’ombre". Faut croire que Thanos n'était pas une tragédie assez imprévue pour qu'ils se bougent. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2299 Karma: 2869 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 Evidemment la BA est mièvre à souhait.

Evidemment le casting est mi-botoxé, mi game of thronés (les retrouvailles Jon Snow Robb Sark)



Mais faut voir. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 910 Karma: 1138 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 1

@Kaggan

"Après les événements d'Avengers: Endgame, une tragédie imprévue les oblige à sortir de l’ombre". Faut croire que Thanos n'était pas une tragédie assez imprévue pour qu'ils se bougent.



Bah, il laissait vivant la moitié des gens de l'univers quand même.

Citation :Bah, il laissait vivant la moitié des gens de l'univers quand même. Gorbash Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2013 Envois: 16 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 1 Perso y a un truc que je comprends pas, autant pour la réalisation du film, le castaing etc tout ça, bon

Mais pourquoi critiquer le scénario alors que c'est inspiré des comics ? Je me trompe peut etre toussa (parce que je ne suis pas les comics) mais ils ne font qu'exploiter une licence et les gens qui n'aiment pas les films de super héros avec une réalisation très américaine n'ont qu'à aller voir autre chose, non ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2928 Karma: 9454 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 N’en déplaise à certain j’ai hate de voir ce que ca va donner.



Et oui nous sommes dans une aire de super héro, auparavant la mode au cinéma était les héros de la mythologie, puis on a eu les cowboys, les mafieux, ...

Tout cela n’est qu’une question de mode, je suis désolé que celle cinne vous plaise pas.



Ps.: je ne regarde pas que ce genre de film et pour dire aucun n’est dans mon top 50 mais ca me plais d’aller voir ce genre de film au cinema avec des amis. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 377 Karma: 1082 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 ho, John Snow Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 136 Karma: 242 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 2

@WeWereOnABreak

N’en déplaise à certain j’ai hate de voir ce que ca va donner.



Et oui nous sommes dans une aire de super héro, auparavant la mode au cinéma était les héros de la mythologie, puis on a eu les cowboys, les mafieux, ...

Tout cela n’est qu’une question de mode, je suis désolé que celle cinne vous plaise pas.



Ps.: je ne regarde pas que ce genre de film et pour dire aucun n’est dans mon top 50 mais ca me plais d’aller voir ce genre de film au cinema avec des amis.



Je n'ai rien contre les films de super-héros, je trouve juste que ça manque d'originalité.

L'impression de se farcir le même scénario, les mêmes clichés, le bien le mal toussa toussa.

J'aime beaucoup la série "The Boys" qui propose autre chose que la soupe habituelle. Citation :Je n'ai rien contre les films de super-héros, je trouve juste que ça manque d'originalité.L'impression de se farcir le même scénario, les mêmes clichés, le bien le mal toussa toussa.J'aime beaucoup la série "The Boys" qui propose autre chose que la soupe habituelle. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 377 Karma: 1082 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0

@WeWereOnABreak

Ps.: je ne regarde pas que ce genre de film et pour dire aucun n’est dans mon top 50 mais ca me plais d’aller voir ce genre de film au cinema avec des amis.



wait... Citation :wait... Serbitoo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 39 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 Marvel plus que jamais nous prouve qu'il n'a pas besoin des 20/30/40 ans du marché européen pour rentabiliser ses horreurs commerciales. On a là une association de codes esthétiques destinés à faire baver des pays comme la Chine ou l'Inde, où ils font leur oseille. Même plus besoin d'une histoire crédible dans cette soupe nauséabonde. La question que je me pose, c'est : pourquoi sur Koreus ? orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 223 Karma: 686 Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 2 @Willouuu Moi je pige pas pourquoi ici on relaie systématiquement les bande annonces de ces films là principalement.

C'est parce que c'est insolite ? Parce que c'est ridicule et que donc supposé provoquer le rire ?

C'est parce que c'est supposé être geeko-pop-subversif ?

Est-ce que c'est à considérer comme un évènement marquant au sein du monde cinématographique chaque fois qu'on met en scène

des héros qui volent et tire des lasers avec les yeux ?



Des films de super héro à la con on a eu jusqu'à l'écoeurement ces 10 dernières années.

A mon avis c'est à juste titre qu'on peut se demander s'il n'est pas grand temps de passer à autre chose et de cesser de plébisciter ces machins là,

ou alors de faire également la pub de ce qui sort en parallèle de ce ce genre de productions. Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 160 Karma: 118 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 0 Moi je pige pas les gens qui viennent critiquer les films de super héros. J'ai vu hier soir le dernier znyder et ses zombies, bah rien de bien terrible sinon deux ou trois trucs... les films de super héros, bah en fait c'est cool jusqu'à la bataille finale qui n a rien de super extraordinaire... mais une fois passé cela il reste quoi au cinéma ? Des films ou mr trompe madame pour finir gay dans le lit d'un noir transgenre a bouffer du kinoa ? J'ai l'impression qu'on avait déjà le droit a ça dans tous les woody allen....et surtout plus on voit de films plus on est exigeant et moins y a de bons films. Et de toute façon pas de millions de arcs narratif différent. Et quand on voit qu'ils sont a la 18eme saison de Chicago machin ou New-York truc et pareil pour les experts ncis et tout ça, même sans les voir je suis sur qu'il n y a pas tant de renouvellement que ça. Et ça finit même de le gâcher le plaisir sur les BD les romans et tout et tout. Pas blasé, juste que les surprises sont rares. Alors en ce moment je prends les bandes annonces de films sans me.poser trop de question juste comme une petite distraction similaire a ce qu'on trouve sur la chambre des liens. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 652 Karma: 1163 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » Re: La première bande-annonce du film « Les Éternels » 1 Il n'est pas déjà sorti en l'an passé ? Et aussi l'année d'avant, et encore celle d'avant. Attendez, ça ne ferait pas 10 ans qu'on a le même film tous les ans ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.