Vidéo : « The End », un court-métrage avec 500 GIFs de films

« The End » est un court-métrage de 6 minutes qui regroupe plus de 500 GIFs de films dont la boucle est parfaite (cinémagraphs), pour évoquer l'année 2020 et rendre hommage au cinéma, qui revit enfin ! Musique d'Ennio Morricone !







