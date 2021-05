« The End » (500 GIFs de films)

En 2020, le monde s'arrêta... dans les films aussi. Réalisé par Fabrice Mathieu, « The End » est un court-métrage expérimental narratif, en noir et blanc et en couleur, conçu uniquement avec plus de 500 GIFs de films, dont la boucle est parfaite, pour évoquer l'année 2020 et rendre hommage au cinéma, du muet à celui d'aujourd'hui. Musique : Ennio Morricone « My Fault ?»

cinema court-metrage end gif