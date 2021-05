Vidéo : Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans un trou Posté par -Flo-

Après les sauvetages d'un chat et d'un mouton bloqués dans un trou, c'est au tour d'une famille de venir en aide à un rongeur qui est également tombé dans un trou.



Vidéo (59s) : Sauver un rongeur tombé dans un trou





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2058 Karma: 4008 En ligne ! Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 1



Un petit "oreille sensible s'abstenir" pour la fin...



Serait le bienvenu. Ok !Un petit "" pour la fin...Serait le bienvenu. Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 299 Karma: 387 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 L'enfer est pavé de bonnes intentions. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 614 Karma: 638 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 Habituellement, je lis toujours le "spoil" avant. Pour une fois je ne l'ai pas fait (pourquoi ? Je ne sais pas). Et donc je m'attendais à ce que le rongeur replonge dans le trou ou que l'échelle se casse "bloquant" la femme... J'ai malheureusement ri. Volodia Je m'installe Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 131 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 Je comprend pourquoi le chien pars en courant. Les cris sont insupportables. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2521 Karma: 6022 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 un grand classique cette vidéo... Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 127 Karma: 109 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0

Habituellement, je lis toujours le "spoil" avant. Pour une fois je ne l'ai pas fait (pourquoi ? Je ne sais pas). Et donc je m'attendais à ce que le rongeur replonge dans le trou ou que l'échelle se casse "bloquant" la femme... J'ai malheureusement ri. :D



MDR EXPTDR LOOOL. Qu'est-ce que c'est drôle de voir un rongeur se faire attraper par un chien!!! J'en suis encore plié!!! Merci Koreus. Mets encore ce genre de vidéos, ça fait rire certains ici. Encore mdrrrrrrrr... Citation :MDR EXPTDR LOOOL. Qu'est-ce que c'est drôle de voir un rongeur se faire attraper par un chien!!! J'en suis encore plié!!! Merci Koreus. Mets encore ce genre de vidéos, ça fait rire certains ici. Encore mdrrrrrrrr... Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 84 Karma: 216 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 Prochaine fois faudra mettre le chien dans le trou ça sera plus efficace Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 638 Karma: 2452 Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0 Quelle serait la morale de cette fable ?



Je propose "Quand tu es au fond du trou, ne penses pas que tu as connu le pire du tout !" Onedyle Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2018 Envois: 13 Karma: 110 En ligne ! Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0

N'en déplaise à certains pisse-froid que je suppose grand défenseur de la cause animale (certainement végétalien, car monsieur va au bout de ses convictions sans aucun doute), ce genre de vidéo peut faire rire :



Autant d'efforts et de suspens pour finir croqué par le toutou familial & les cris de désespoirs des enfants, c'est coquasse, tout ça pour rien.



En plus l'Homme n'est pas responsable, il a simplement voulu libérer l'animal et la nature a simplement repris ses droits proie bouffée par le chasseur.



Cela fait 10 ans que tu es sur ce site, dernièrement encore tu as commenté la vidéo "un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé entre les bois".



Je te cite : "On voit une tête de cerf décapité et tout ce que vous avez à faire c'est trouver des jeux de mots? Faut vraiment être malade sérieux oO"



https://www.koreus.com/modules/news/article.php?storyid=31234&com_id=1041187#comment1041187



Et dans ce cas aussi, l'Homme n'y était pour rien, seule la nature a été filmée.



Je te conseille de quitter Koreus plutôt que de te faire du mal à regarder ce genre de vidéos, tu dormiras mieux la nuit et on n’aura pas à lire tes sarcasmes inutiles. Citation :N'en déplaise à certains pisse-froid que je suppose grand défenseur de la cause animale (certainement végétalien, car monsieur va au bout de ses convictions sans aucun doute), ce genre de vidéo peut faire rire :Autant d'efforts et de suspens pour finir croqué par le toutou familial & les cris de désespoirs des enfants, c'est coquasse, tout ça pour rien.En plus l'Homme n'est pas responsable, il a simplement voulu libérer l'animal et la nature a simplement repris ses droits proie bouffée par le chasseur.Cela fait 10 ans que tu es sur ce site, dernièrement encore tu as commenté la vidéo "un cerf se balade avec la tête d'un rival coincé entre les bois".Je te cite : "On voit une tête de cerf décapité et tout ce que vous avez à faire c'est trouver des jeux de mots? Faut vraiment être malade sérieux oO"Et dans ce cas aussi, l'Homme n'y était pour rien, seule la nature a été filmée.Je te conseille de quitter Koreus plutôt que de te faire du mal à regarder ce genre de vidéos, tu dormiras mieux la nuit et on n’aura pas à lire tes sarcasmes inutiles. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2058 Karma: 4008 En ligne ! Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un rongeur tombé dans ... 0

Quelle serait la morale de cette fable ?



Je propose "Quand tu es au fond du trou, ne penses pas que tu as connu le pire du tout !"



C'est pas une fable de Fourniret ça ?









