Vidéo : Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâtiment Posté par Koreus

Un homme dénonce un préjugé sur les ouvriers du bâtiment qui dit qu'ils sont stupides.



Vidéo (30s) : Il parait que tous les ouvriers du bâtiments sont stupides





Adr1enb La loi c'est moi Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 8264 Karma: 1750 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 5 Entre tiktok et reddit, ça doit faire la dixième variante de cette vidéo qui existe depuis quelques jours.. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5699 Karma: 5439 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 5 C'est une blague préfabriquée.

Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 262 Karma: 169 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 2 Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 143 Karma: 249 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 0 hilarant Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5699 Karma: 5439 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 5 C'est une blague préfabriquée. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 708 Karma: 1813 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 3 J'ai pas compris, alors que je travail dans le bâtiment... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2060 Karma: 4032 En ligne ! Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 2

Faut que tu sortes de chez toi... Sors de cette spirale infernale !



Faut que tu sortes de chez toi...



Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9473 Karma: 752 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 0

Je m'attendais justement à la voir avec un Dominicain

asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1157 Karma: 592 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 3 Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâtiment non sans une certaine sagaciter. Sinon pour ceux qui se demandent, il n'y a pas d'easter eggs dans les feuilles suivantes. Juste une liste de noms/prénoms à la suite.

non sans une certaine sagaciter.







SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 205 Karma: 520 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 0 Je crois que le message est passé -ninja- Je poste trop Inscrit le: 5/12/2009 Envois: 12845 Karma: 2368 Re: Un homme dénonce un préjuger sur les ouvriers du bâti... 0 @Adr1enb C'est un des trucs que j'ai du mal à accepter avec TikTok. Je comprends que pour cette plateforme, le "meme" c'est le son original ou la blague originale. Mais le problème c'est que si tu changes uniquement le côté visuel sans modifier ou ajouter à l'original, t'as juste fait une copie sans originalité.