Vidéo : Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour protéger ses chiens Posté par -Flo-

Un ours s'introduit dans un jardin, mais une jeune fille de 17 ans se jette sur lui pour le percuter et le faire basculer de l'autre côté du mur, dans le but de protéger ses chiens.





Vidéo (17s) : Elle se jette sur un ours pour protéger ses chiens





Vidéo : Un bouledogue fait fuir deux jeunes ours Vidéo : Un chien traine avec une famille d'ours (Russie) Source : Forum

gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 73 Karma: 158 En ligne ! Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 4 où est-ce qu'elle a appris à négocier ?

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 647 Karma: 2459 Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 0 Ca ferait un sacré écureuil là quand même ! grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 153 Karma: 142 Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 3

@gr4sd0ubl3

où est-ce qu'elle a appris à négocier ?

on se l'demande... 

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4632 Karma: 12379 Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 0 Bodycheck une maman ours devant ses petits : check kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2067 Karma: 4053 En ligne ! Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 4



Donc la maman Ours, n'a fait que les protéger des chiens.



La fille a eut de la chance, car, elle aurait pu vraiment mal réagir.



En fait au début de la vidéo on voit les 2 oursons partir. Donc la maman Ours, n'a fait que les protéger des chiens. La fille a eut de la chance, car, elle aurait pu vraiment mal réagir. L'acte qui se veut courageux est plutôt dénué de bon sens.... 

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2526 Karma: 6042 En ligne ! Re: Une adolescente de 17 ans se jette sur un ours pour p... 2 j'ai l'impression que l'ours et l'adolescente avaient le même objectif : protéger ses petits.